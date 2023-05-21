Москва, 21 мая, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Власти Украины пытаются выдать поражение в Артёмовске как некую победу, чтобы не допустить деморализации войск. Об этом 21 мая в эфире радио «Комсомольская правда» заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

РИА Новости Разрушенные дома в Артёмовске

«Касаемо заявлений Украины о том, что цель была выполнена, — это очень плохое прикрытие своего поражения. Все мы прекрасно помним подобные же заявления, когда был взят Мариуполь. Они свое поражение попытались перевернуть в «перемогу» (победу. — Прим. ред.)», — сказал подполковник в отставке.

По мнению Марочко, эти заявления киевских властей выглядят как информационный шум.

«Зеленский, как всегда, наградит проигравших, не исключено, что будут новые «герои». <…> В ближайшее время мы увидим со стороны Украины ряд заявлений, но они все будут носить такой характер, чтобы подбодрить свои войска», — объяснил Марочко.

Также подполковник в отставке считает, что Украина не смирилась с потерей Артёмовска. Более того, по мнению Марочко, ВСУ могут попытаться контратаковать и опять вернуться в город.

«Мы знаем, как относится к Артёмовску Зеленский. Он может бросить все ресурсы, чтобы хотя бы вернуть некоторые рубежи на окраинах населённого пункта и заявить об очередной «перемоге», — сказал военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая российские силы полностью установили контроль над Артёмовском.

О взятии Артёмовска также сообщил военный корреспондент и писатель Александр Сладков. Военкор отметил, что без сопереживания общества он не смог бы представить эту победу. Он также назвал победу подарком народу и поздравил всех с маленьким праздником победы.

Операция по взятию города длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и на севере от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.