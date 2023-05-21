Москва, 21 мая, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Врачей при беседе с пациентами призвали говорить понятным языком. Это следует из доклада «Оценка грамотности населения в вопросах здоровья», опубликованного в Telegram-канале директора Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Ольги Кобяковой.

Евгений Биятов/РИА Новости На приеме у врача

Институт разработал рекомендации для медработников по повышению медицинской грамотности населения. Так, медиков призвали говорить на понятном языке, использовать короткие запоминающиеся предложения и избегать медицинских терминов.

«На приеме специалисты должны разговаривать с гражданами на понятном им языке: не использовать медицинскую терминологию и профессиональный жаргон», — говорится в тексте доклада.

Авторы доклада также советуют врачам соблюдать баланс при информировании населения, чтобы люди меньше занимались самолечением, а также не ставить пациента ниже себя, употреблять конкретные примеры и сравнения и развивать навыки понятного изложения информации. При объяснении диагноза и возможных осложнений врачам советовали использовать конкретные примеры и сравнения, чтобы пациент мог точно ориентироваться в разговоре.

Как сообщало ИА Регнум, в мае ЦНИИОИЗ подготовил рекомендации, согласно которым часть медицинских задач будет перераспределена между персоналом. Так, медсёстрам предлагают передать ряд задач участкового терапевта, в частности подготовку списков граждан для диспансеризации и профосмотров и санитарно-гигиеническое просвещение. Кроме того, предлагается разрешить среднему медперсоналу проводить медосмотр и наблюдение за состоянием здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, оценивать эффективность и безопасность методов лечения. Им также предложили передать обязанности по посещению маломобильных пациентов на дому.