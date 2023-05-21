Донецк, 21 мая, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки «Восток» Вооруженных сил России, ведущие бои на южнодонецком направлении, сорвали попытку подвезти снаряды передовым подразделениям украинской армии. Об этом 21 мая сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Дмитрий Макеев/РИА Новости Артиллерия ВС России

Он отметил, что противник пытался перебросить боеприпасы в район села Новомихайловка, а также провести ротацию 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Российские бойцы не позволили этого сделать.

«Огнём артиллерии уничтожены три грузовых автомобиля и живая сила противника», — сообщил Гордеев.

Представитель Минобороны добавил, что артиллеристы сорвали ротацию подразделений ВСУ возле села Водяного, уничтожив автомобиль и личный состав противника.

Кроме того, с помощью самоходных миномётов «Тюльпан» российские артиллеристы уничтожили вражеский пункт временной дислокации возле Великой Новосёлки, в ходе контрбатарейной борьбы они также ликвидировали две гаубицы «Мста-Б» возле сёл Новоукраинка и Бурлацкое, а расчёты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбили два украинских БПЛА «Валькирия».

На запорожском направлении воздушная разведка выявила вездеход, миномётный расчёт, автомобили с личным составом противника, склад боеприпасов и скопление живой силы ВСУ. Все эти цели поразили с помощью артиллерии.

«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена гаубица противника в районе Степногорска. Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты два беспилотных летательных аппарата самолётного типа и один БЛА-камикадзе», — добавил Гордеев.

Ранее офицер российского артиллерийского подразделения с позывным Валёк сообщил, что командование ВСУ отправило отряд на безрассудную контратаку для занятия утраченного укрепрайона. Разведчики следили за противником, выявили наступление под прикрытием БМП, а артиллеристы накрыли врага огнём. Среди наступавших никто не выжил.