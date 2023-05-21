Раменское, Московская область, 21 мая, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти 11-летнего ребёнка при пожаре, который произошёл в деревянной постройке в подмосковном городе Раменское. Об этом 21 мая сообщила прокуратура Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Предварительно установлено, что 19 мая 2023 года в вечернее время в посёлке Дубовая Роща Раменского городского округа в ходе тушения пожара в деревянной постройке обнаружен труп несовершеннолетнего 2011 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования надзорным ведомством будут установлены обстоятельства произошедшего. Прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание хозяйственной постройки в подмосковном городе Раменское произошло 19 мая. В посёлке Дубовая Роща около 19:00 загорелся сарай по улице Октябрьской, дом 11. Спустя полчаса пожарные ликвидировали возгорание.

На месте пожара обнаружили погибшего. Это 11-летний ребёнок, которого заперли в хозпостройке товарищи. Они решили подшутить над мальчиком, закрыли его в сарае, заколотив дверь гвоздями. Ребёнок сгорел заживо.

По свидетельствам очевидцев страшной трагедии, ребёнка пытались спасти. Однако когда взрослые сломали сарай, мальчик уже сильно обгорел, спасти его не удалось.

Местные жители сообщили, что дети просто играли. Ранее одна из свидетельниц заявила, что, по рассказам детей, мальчик сам себя поджёг.