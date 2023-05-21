Москва, 21 мая, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» в воскресенье, 21 мая, дала старт электронному предварительному голосованию — 2023 по кандидатурам для выдвижения в депутаты законодательных (представительных) органов власти субъектов России.

Иван Шилов ИА REGNUM «Единая Россия»

Голосование начнётся в полночь 22 мая и завершится 28 мая в регионах, в которых осенью ожидаются выборы. Ключ шифрования предварительного голосования разделили на четыре части между сенатором Александром Карелиным, президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским, замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергеем Перминовым и первой зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Алёной Аршиновой.

В системе предварительного голосования зарегистрировались более 2 млн избирателей (около 9% от общего количества желающих отдать свой голос). Конкуренция кандидатов на предварительном голосовании высока.

«Средний конкурс по выборам в заксобрания — семь с половиной человек на место, в административные центры — пять с половиной человек на место. «Единая Россия» создала для электронного предварительного голосования инфраструктуру из более чем 25 тысяч электронных счетных участков», — поделился Перминов.

«Единая Россия» также запустила работу ситуационного центра предварительного голосования, в котором будут работать юристы и IT-специалисты для консультирования избирателей и региональных оргкомитетов. Избиратели могут зарегистрироваться на сайте pg. er.ru до 26 мая с верификацией через портал «Госуслуги» и оставить свой голос.