Луганск, 21 мая, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Для того чтобы заставить жителей Артёмовска Донецкой Народной Республики выйти из укрытий, солдаты Вооружённых силы Украины (ВСУ) «вытравливали» их, применяя слезоточивый газ и дымовые шашки. Об этом рассказал житель Артёмовска Виталий, доставленный в один из пунктов временного размещения в Луганской Народной Республике.

РИА Новости Разрушенные здания в Артёмовске

В беседе с ТАСС беженец предположил, что украинские военные хотели, вероятно, либо забрать горожан, либо расстрелять.

«Вытравливали из подвалов. В подвал соседнего дома украинская армия шашки дымовые бросала, газом слезоточивым травила, чтобы люди вышли из укрытия», ― поделился мужчина.

По его словам, в том укрытии также пряталась девочка-подросток лет пятнадцати.

Как сообщало ИА Регнум, в Следственном комитете заявили, что подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Артёмовске намеренно размещали военную технику и оборудовали огневые позиции у жилых домов и убежищ. Это делалось с целью спровоцировать максимальное количество жертв среди гражданского населения.

Также украинские военные занимались мародёрством и машинами вывозили из города награбленное, в том числе электронику и бытовую технику. Всем подобных фактам следователи дадут уголовно-правовую оценку.

Эвакуированный рабочий хлебокомбината Дмитрий Чекалин рассказал, что украинские войска размещали в Артёмовске огневые позиции, в том числе и артиллерийские, не только в жилых домах, но и в образовательных и медицинских учреждениях. Гаубицы и миномёты, а также ракетное вооружение, которое ВСУ начали применять с лета 2022 года, украинская армия размещала также в клинике, в здании института иностранных языков, на швейной фабрике.