Свердловская область, 21 мая, 2023, 17:56 — ИА Регнум. В многоквартирном доме в Арамиле в Свердловской области загорелась кровля, пожар перекинулся с горящих хозяйственных строений, расположенных вблизи. Об этом 21 мая сообщило Главное региональное управление МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Днём 21 мая в экстренные службы города Арамиля поступило сообщение о возгорании на улице Ломоносова. Прибывшие к месту вызова огнеборцы установили, что произошло возгорание хозяйственных построек. Огонь перешёл на многоквартирный жилой дом барачного типа», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что быстрому распространению огня способствовала плотная застройка и порывы ветра. В результате чего площадь пожара разрослась до 1500 кв. м. В тушении огня участвуют 10 единиц техники и 31 человек.

По информации МЧС, из здания самостоятельно эвакуировались 36 человек, семь из которых дети. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщило, что 19 мая в многоэтажке на юге Москвы загорелась квартира. Возгорание произошло в доме 23 на улице Теплый Стан. Очевидцы сообщили о клубах дыма и вырывающихся языках пламени на одном из балконов. Огонь охватил квартиры на 12-м, 13-м и 14-м этажах.