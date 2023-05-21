Раменское, Московская область, 21 мая, 2023, 17:55 — ИА Регнум. На причастность к поджогу сарая, в котором сгорел 11-летний мальчик, проверяют четверых подростков, сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«У сарая находилось много детей. Но в самом начале у постройки стояли только четверо», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идёт о двоих 13-летних мальчиках, девочке, которая проходит по делу в качестве свидетеля, и ещё об одном подростке, который утверждает, что его заставили и угрожали тоже запереть в сарае.

Сообщается, что 11-летний ребёнок, которого заперли в сарае его же товарищи, сильно обгорел и погиб до приезда медиков. Все характеризуют его как воспитанного мальчика, который хорошо учился и занимался спортом.

Инцидент произошёл 19 мая в посёлке Дубовая Роща. Около 19:00 загорелся сарай по улице Октябрьской, дом 11. Спустя полчаса пожарные ликвидировали возгорание. Для тушения огня привлекли 12 огнеборцев и три единицы техники. На месте пожара обнаружили тело погибшего. Им оказался 11-летний ребёнок, которого заперли в сарае друзья. Они решили подшутить над мальчиком и закрыли его в сарае, заколотив дверь гвоздями. Ребёнок сгорел заживо.