Вашингтон, 21 мая, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Пользователи Twitter массово раскритиковали слова президента Джо Байдена, заявившего 21 мая о том, что поставки Украине истребителей F-16 всё же произойдут. Об этом он сказал по итогам саммита G7 в Хиросиме и встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Деталей при этом Байден не раскрыл.

Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press Владимир Зеленский и Джо Байден

Юзеры сошлись во мнении, что своими решениями он рано или поздно погубит США. Среди комментаторов оказался капитан-лейтенант ВМС США в отставке, который указал, что американский народ под таким не подписывался.

«Боже, помоги американцам», — написал тележурналист Сэм Джуно.

Недовольство среди пользователей вызвал и тот факт, что американский лидер не думает о своём народе.

«Нас уже никто не спрашивает, все молча согласились», — возмутился Саратога Смитти.

Ещё одна из читателей призвала объявить Байдену импичмент, если он не прекратит тратить деньги налогоплательщиков на «бессмысленные войны за рубежом».

«Какой позор слушать всё это», — негодовала она.

Между тем Украина рассчитывает получить F-16 этой осенью. Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил об этом, но подчеркнул, что западные истребители не смогут принять участие в украинском контрнаступлении, которое, по его словам, ожидается через несколько недель.

В то же время в США ещё недавно заявляли, что не приняли окончательного решения о передаче Украине истребителей. Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о том, что среди финансовых приоритетов страны есть другие пункты и поставки Киеву самолётов могут осуществить третьи страны.