Москва, 21 мая, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Артиллеристы группировки войск «Юг» российской армии, действуя в координации с разведчиками, уничтожили группу военнослужащих ВСУ, отправившихся в контратаку под Авдеевкой в ДНР. Об этом 21 мая сообщил РИА Новости офицер артиллерийского подразделения с позывным Валёк.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он рассказал, что противник попытался занять ранее утраченный укрепрайон, из которого украинские военные отошли после длительного обстрела с российской стороны. Перемещение вражеских военных отследили разведчики с помощью беспилотника, они шли под прикрытием БМП-1.

Когда отряд противника дошёл до прежних своих позиций, по этому месту нанесли новую серию ударов.

«Мы нанесли по нему ряд мощных артиллерийских ударов, сорвав таким образом их безнадёжную, по сути, попытку контратаковать», — рассказал российский офицер.

Валёк называл приказ командования ВСУ, отправившего солдат в эту контратаку, бездумным. Российские разведчики всё это время скрытно следили за врагом и контролировали ситуацию. По полученным данным, в украинском подразделении, которое пошло в атаку, все погибли.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что российские войска накануне с помощью огнемётной системы «Солнцепёк» уничтожили опорный пункт ВСУ и группу пехотинцев, которые находились в районе Авдеевки. Там же под обстрел попали два автомобиля противника.

Попавший в плен украинский военнослужащий рассказал о больших потерях ВСУ на временно оккупированных Киевом территориях ДНР. Он сообщил, что много украинских военных гибнут от артиллерийских обстрелов.