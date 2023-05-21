Москва, 21 мая, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Всему миру очевидно, на чём держится экономика США — на военных базах по всему миру и печатном станке, написала 21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что Вашингтон никогда не объявлял дефолт по долговым обязательствам и не будет этого делать, Захарова назвала США Королевством кривых зеркал.

«Все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают, что весь банкет обеспечен только наличием печатаного станка и военных баз по всему миру, и американские президенты признают, что дефолт — показатель не экономический, а политический», — заявила Захарова.

Байден 21 мая на полях саммита G7 заявил, что США никогда не объявляли дефолт по долговым обязательствам. Американский лидер заявил, что дефолт не вариант, так что Вашингтон никогда не объявит его.

Ситуацию с госдолгом он пообещал обсудить со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти по дороге в Вашингтон из Хиросимы. Речь в этом разговоре пойдёт о потолке госдолга. Он добавил, что ему очень не нравятся предложения Республиканской партии по проблеме госдолга.

В январе 2023 года американский министр финансов Джанет Йеллен объявила, что страна достигла потолка госдолга в размере $31,4 трлн. 6 февраля, заявляя о необходимости поднять потолок госдолга во избежание наступления ситуации дефолта, она сказала, что с 1789 года США своевременно оплачивали все счета.

К практике повышения потолка госдолга США прибегали неоднократно. 27 апреля Палата представителей США приняла законопроект о повышении потолка госдолга с одновременным сокращением бюджетных расходов. Законопроект предложили республиканцы.