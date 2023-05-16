Будапешт, 21 мая, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна лично дать ответ венгерской стороне на вопрос о наличии или отсутствии указаний Киеву перекрыть нефтепровод «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию, Словакию и Чехию. Об этом 21 мая в эфире радиостанции «Кошут» заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

С призывом к главе ЕК «занять личную позицию» министр выступил после того, как в Киеве промолчали после информации о том, что чиновники из Еврокомиссии «советовали» Украине заблокировать поставки по нефтепроводу «Дружба», чтобы нанести ущерб России, а заодно оказать давление на Венгрию.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это важно, поскольку речь идёт об угрозе безопасности и суверенитету этих стран.

Как сообщало ИА Регнум, представитель российской нефтепроводной компании «Транснефть» Игорь Демин 10 мая заявил о совершении попытки террористического акта в отношении системы нефтепроводов «Дружба», по которым нефть из России поступает в Европу. По его словам, попытка атаки была совершена на наливном пункте «Брянск».

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт рассматривает эту попытку теракта как угрозу своей энергетической безопасности.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в сеть секретные данные Пентагона сообщила, что президент Украины Владимир Зеленский в январе предлагал взорвать трубопровод «Дружба», по которому нефть поставляется из РФ в Венгрию, чтобы разрушить венгерскую промышленность.

Венгерский эксперт по вопросам безопасности Дьердь Ногради заявил, что по трубопроводу «Дружба» нефть поступает в Венгрию, следовательно, теракт на нефтепроводе будет нападением на НАТО.