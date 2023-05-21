Геническ, Херсонская область, 21 мая, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили 21 мая наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. С него украинские военные корректировали удары своей артиллерии по левобережью Херсонщины.

Алексей Майшев/РИА Новости Военнослужащий ВС России устанавливает противотанковую управляемую ракету

Помимо этого, ВСУ также прицельно обстреливали с пункта российские войска. Удар противотанковой управляемой ракеты ликвидировал до шести украинских солдат.

«Данная позиция была уничтожена огнем из ПТУР», — заявил ТАСС представитель экстренных служб региона.

Ранее ИА Регнум сообщило об уничтожении российскими военными штаба объединённой группировки войск ВСУ «Херсон». Как сообщили в Министерстве обороны РФ, войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования.

Также подпольщики из организации «Русский Херсон» оказали помощь российским военным. Благодаря им удалось уничтожить военную технику ВСУ и места дислокации живой силы противника. Российские артиллеристы смогли поразить ангар с украинской военной техникой на окраине города и ликвидировать миномётный расчет ВСУ, намеренно обстреливавший город с целью провокации.