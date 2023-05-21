Париж, 21 мая, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Ари Булонь, внебрачного сына Алена Делона, нашли мертвым в доме на улице Камбронн в Париже (XV округ), сообщила французская газета Le Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«60-летний фотограф, сын певицы Нико, который всегда утверждал, что знаменитый актёр Ален Делон был его отцом, был найден мертвым», — говорится в материале.

Тело актёра, фотографа и писателя 20 мая нашли в гостиной его квартиры в сильной стадии разложения. Останки доставили в институт судебной медицины Парижа для проведения вскрытия и определения точной причины смерти.

По данным парижской прокуратуры, 58-летняя женщина задержана за неоказание помощи человеку, находящемуся в опасности. Женщина присматривала за 60-летним актером, у Ари были серьезные проблемы со здоровьем после неудачного падения, а именно гемиплегия. Она же обнаружила тело покойного. В последний раз женщина разговаривала с актёром месяц назад. Тогда, по её словам, он был в инвалидном кресле после неудачного падения.

Обстоятельства случившегося выясняются. Расследование поручили полицейскому участку 15-го округа.

Сейчас французскому актёру Алену Делону 87 лет. Весной 2022 года он изъявил желание уйти из жизни с помощью эвтаназии. Делон в интервью утверждал, что хотел бы уйти из жизни по своей воле, к тому же он проживает в Швейцарии, где это по закону разрешено. В 2021 году супруга Делона Натали прибегла к эвтаназии после нескольких лет борьбы с раком поджелудочной железы.