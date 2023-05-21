Самара, 21 мая, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» прервал серию без побед в Российской премьер-лиге (РПЛ), выиграв матч с екатеринбургским «Уралом» в рамках 28-го тура.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Встреча, прошедшая в 21 мая Самаре, завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Первый мяч забил Гленн Бейл (45 + 4-я минута), второй гол, забитый на 52-й минуте, принадлежит Дмитрию Цыпченко, победное пенальти на 60-й минуте забил Бенхамин Гарре.

На 20-й минуте в команде «Крылья Советов» была произведена вынужденная замена. Из-за травмы вратаря Ивана Ломаева заменил Евгений Фролов, который не выходил на поле в матчах чемпионата и Кубка России с ноября 2020 года.

Самарский клуб одержал вторую победу в РПЛ в весенней части сезона. «Крылья Советов» набрали 29 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице. «Урал» с 30 очками занял 11-ю строчку.

Ранее ИА Регнум сообщило, что команда московского футбольного клуба «Динамо» 20 мая на игре в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу разгромила со счётом 3:0 соперников столичного «Торпедо». Игра проходила на стадионе «Лужники».

После победы всухую «Динамо» набрало 45 очков и поднялось на шестое место. У «Торпедо» 13 очков, команда находится на последнем, 16-м месте.