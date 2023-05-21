Вашингтон, 21 мая, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Соединённые Штаты ещё не приняли окончательного решения о том, передадут ли они Украине свои истребители F-16 или это сделают их союзники из Европы. Об этом 21 мая заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

Сергей Савостьянов/ТАСС Истребитель F-16

«Я думаю, что с учетом численности этих самолётов в запасах наших европейских союзников и денег, которые выделил нам Конгресс, есть много других приоритетов по вооружениям. Возможно, мы сосредоточимся на передаче самолетов третьими странами, но окончательного решения на этот счёт президент [США Джо Байден] пока не принял», — сказал он.

Салливан уточнил, что детали передачи Украине F-16, включая сроки поставок, Вашингтон будет обсуждатьсо своими союзниками.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 мая, Байден заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский заверил его, что ВСУ не станут использовать истребители F-16 для продвижения на территорию России.

Также ранее Байден заявил, что США вместе с союзниками начнут подготовку украинских пилотов. В том числе их обучат управлению истребителями F-16. Он добавил, что реализация этих планов должна укрепить Воздушные силы Украины.