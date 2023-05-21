Кишинёв, 21 мая, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду 20 мая, выступая на объявленном ей митинге в Кишинёве, выкрикнула лозунг украинских нацистов. Трансляцию акции вела пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

«Слава Украине», — произнесла Санду.

Участники акции в ответ промолчали, не зная, как отреагировать на это. Санду пообещала следовать только прозападному пути, так как она считает, что этого хочет большинство жителей страны.

«Потому что Молдавия — это Европа. Потому что Молдавия будет Европейским союзом», — сказала президент.

Перед Санду на митинге выступил представитель Украины, он выкрикнул другой лозунг бандеровцев. Жители Молдавии, пришедшие на акцию, не выразили энтузиазма после такого заявления.

Ранее мэр Кишинёва Ион Чебан сообщил, что на прозападный митинг, объявленный Санду, заставляли выйти работников бюджетных учреждений столицы, требуя подписать обязательство прийти на акацию.

Как сообщало ИА Регнум, в Молдавии одновременно с акцией Санду прошли антиправительственные митинги в Оргееве, Бельцах и столице Гагаузской автономии Комрате, организованные оппозиционной партией «Шор». Участники этих акций раскритиковали прозападный курс, который продвигает президент, и потребовали провести референдум.

«Шор» выступает против политики, которую проводит действующая власть Молдавии. В партии утверждают, что Санду и её партия «Действие и солидарность», получившая большинство в парламенте, утратили доверие и необходимо провести досрочные президентские и парламентские выборы.

По данным «Шор», в акциях партии приняли участие 60 тысяч человек. По информации полиции Молдавии, в столичной прозападной акции участвовали до 80 тысяч человек.