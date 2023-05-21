Луганск, 21 мая, 2023, 16:27 — ИА Регнум. При обстреле села в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны Украины из реактивной системы залпового огня HIMARS повреждено 14 домов. Об этом 21 мая сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

«В результате обстрела н. п. Калиново-Борщеватое (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS повреждено 14 одноэтажных жилых домов и трактор», — говорится в сообщении.

Уточняется, что противником была выпущена одна ракета типа M30А1 GMLRS. При атаке со стороны ВСУ погибли две женщины 1952 и 1970 годов рождения, ранения получили пять человек.

Ранее ИА Регнум сообщило, что за прошедшие сутки, 20 мая, средствами противовоздушной обороны России было перехвачено 15 ракет реактивных снарядов систем HIMARS, «Ураган» и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Кроме того, российскими военными в Донецкой Народной Республике уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300.