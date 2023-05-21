Раменское, Московская область, 21 мая, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Ребёнка, который погиб при пожаре в подмосковном Раменском, пытались спасти. Случайными свидетелями страшной трагедии стали Максим и его супруга. Об этом 21 мая сообщил Telegram-канал «112».

Александр Рюмин/ТАСС Сотрудник МЧС России тушит пожар

К ним подбежали дети с испуганными лицами, которые видели, что происходит, и попросили о помощи. Максим и другие мужчины сразу же побежали к сараю, чтобы попытаться спасти ребёнка.

«Они ломали щеколды, пытались разрушить лопатой постройку, но это не помогло, огонь был слишком сильный», ― рассказали очевидцы.

Когда взрослые сломали сарай, мальчик уже сильно обгорел, спасти его не удалось.

Местные жители также сообщили, что дети просто играли.

Ранее одна из свидетельниц заявила, что ребята рассказали, что мальчик сам себя поджёг.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание хозяйственной постройки в подмосковном городе Раменское произошло 19 мая. В посёлке Дубовая Роща около 19:00 загорелся сарай по улице Октябрьской, дом 11. Спустя полчаса пожарные ликвидировали возгорание.

На месте пожара обнаружили погибшего. Это 11-летний ребёнок, которого заперли в хозпостройке товарищи. Они решили подшутить над мальчиком, закрыли его в сарае, заколотив дверь гвоздями. Ребёнок сгорел заживо.

СК начал проверку. Следователи устанавливают виновных в гибели ребёнка.