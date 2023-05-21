Вашингтон, 21 мая, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Украинский президент Владимир Зеленский решил отправиться в Японию, несмотря на тяжёлое положение армии под Артёмовском, написал журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и Фумио Кисида

«Странно, что сам Зеленский сбежал на встречу G7 как раз в тот момент, когда завершилось одно из самых важных сражений на Украине», — отметил Брайен.

У автора сложилось впечатление, что на фоне потери Артёмовска в Киеве происходят существенные политические потрясения, которые могут изменить направление развития страны и конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, саммит G7 проходил в Хиросиме с 19 по 21 мая. Украинский лидер стал участником саммита, прибыв в Японию на правительственном самолёте, который предоставили ему власти Франции. Одним из вопросов встречи «Большой семёрки» стал украинский конфликт. При этом сам президент Украины не готов признать освобождение Артёмовска российскими военными, хотя сам на полях саммита «Группы семи» (G7) заявил журналистам, что город остаётся лишь в украинских сердцах.

Российские силы полностью установили 20 мая контроль над Артёмовском. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с освобождением города. Отмечается, что всех отличившихся в ходе битвы за город представят к государственным наградам.

О взятии Артёмовска 20 апреля сообщили врио главы ДНР Денис Пушилин и военный корреспондент и писатель Александр Сладков.

Операция по взятию Артёмовска длилась 224 дня, началась она 8 октября 2022 года. Город расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка и на севере от крупного населенного пункта Горловка. Артёмовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.