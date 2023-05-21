Донецк, 21 мая, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Украинские военные пытались убить 12-летнего мальчика в ДНР с помощью французской САУ Caesar. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) полностью разрушили жилой дом в Киевском районе в ДНР. В результате обстрела с серьезными ранениями госпитализировали 12-летнего подростка. Раненый мальчик находится под присмотром врачей.

Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR

Уточняется, что украинские военные использовали для атаки установку западного образца САУ Caesar. На месте выгоревшего участка нашли ракетный взрыватель для данного типа.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил 21 мая, что в результате обстрела ВСУ ранение получил подросток. Он уточнил, что украинские военные и иностранные наёмники обстреляли Киевский район города. Снаряд попал в один из домов частного сектора. В результате попадания снаряда дом загорелся.

17 мая один человек погиб и четверо получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Удар пришёлся по остановке по требованию в Петровском районе.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), за прошедшие сутки, 20 мая, Вооружённые силы Украины 37 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Всего по населённым пунктам украинские военные выпустили 148 единиц различных боеприпасов.