Москва, 21 мая, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Следственный комитет заочно предъявил обвинения прокурору Международного уголовного суда Кариму Асаду Ахмаду Хану и судье Розарио Сальваторе Айтале, объявив их в розыск, сообщили 21 мая в пресс-службе ведомства.

Владимир Астапкович/РИА Новости Здание Международного уголовного суда в Гааге

Обвинения предъявили в рамках уголовного дела, возбуждённого против Хана, Айталы и ещё двух судей МУС — Томоко Аканэ и Серхио Херардо Угальде Годинеса — в связи с решением органа об аресте граждан президента Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

СК напомнил, что 22 февраля Хан запросил у палаты предварительного производства II Международного уголовного суда ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Три вышеуказанных судьи вынесли незаконные решения об аресте.

Российское ведомство подчеркнуло, что это преследование незаконно: МУС не располагает никакими основаниями для привлечения их к уголовной ответственности. Президент и детский омбудсмен пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

«В настоящее время следствием собраны достаточные доказательства, на основании которых вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье МУС Розарио Сальваторе Айтале», — сообщили в СКР.

Ахмад обвинили в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности и в приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой (часть 2 статьи 299, часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 360 УК РФ).

Айтале вменили заведомо незаконное заключение под стражу и приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой (часть 2 статьи 301, часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 360 УК РФ).

«Кроме этого, обвиняемые на основании постановления следователя объявлены в розыск. Расследование уголовного дела, в том числе в отношении других вышеупомянутых фигурантов, продолжается», — сообщили в СК.

МУС 17 марта объявил о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой, обвинив их в «военных преступлениях на Украине», 19 мая Хана объявило в розыск МВД России.