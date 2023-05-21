Тверь, 21 мая, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Экскурсионный теплоход «Александр Свирский» со 153 пассажирами сломался посреди Волги в Конаковском районе Тверской области. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Виталий Белоусов/РИА Новости Теплоходы «Александр Свирский» и «Лагуна»

«В Тверской области предприняты все меры по обеспечению безопасности и транспортировки пассажиров экскурсионного теплохода «Александр Свирский», который 20 мая по пути следования из Москвы в Тверь сломался в акватории реки Волга в Конаковском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту судна находились 153 человека, включая 24 ребёнка и маломобильных туриста, и уточняется, что, по предварительным данным, причиной поломки стал выход из строя генератора теплохода.

Также указывается, что к месту поломки «Александра Свирского» направили несколько теплоходов со спасателями.

«Проанализировав обстановку, было принято решение для спасения пассажиров с детьми провести масштабную спасательную операцию для буксировки круизного экскурсионного теплохода к пристани в город Конаково, которая прошла успешно, все пассажиры живы и здоровы», — уточняется в сообщении и добавляется, что в Конаково пассажирам с детьми предоставили автобусы для перевозки к месту назначения.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая в Нижегородской области на мель сел теплоход «Илья Муромец». Инцидент произошёл на Волге в городе Городце. Позднее 7 мая судно успешно сняли с мели. На судне находились 113 пассажиров и 42 члена экипажа.