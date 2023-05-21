Москва, 21 мая, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) буквально «зациклились» на всеобъемлющей конфронтации с Россией. Об этом говорится в опубликованном 21 мая заявлении Министерства иностранных дел России по итогам саммита G7, прошедшего в Хиросиме.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Участники саммита стран «Большой семерки»

Дипломаты отметили, что «семёрка» усилиями США взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и других элементов «гибридной» войны против России. Именно в этом сегодня и заключается смысл объединения, что подтверждается результатами саммита, указали в МИД. А участие во встрече «главаря режима Киева» окончательно превратило хиросимское мероприятие в пропагандистское шоу.

В министерстве также отметили циничный и кощунственный выбор Хиросимы как места его проведения, особенно на фоне того, что Токио и Вашингтон упорно отказываются признавать свою ответственность.

«На данном фоне рассуждения руководства США о «лидерстве» в сфере контроля над вооружениями и нераспространения выглядят лицемерно. Как и стенания «семёрочников» о необходимости борьбы с мифической российской ядерной угрозой», ― говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва не раз заявляла, что угроза исходит не от России, а от США, Лондона и других столиц коллективного Запада.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МИД России Сергей Лавров выступил с призывом не раздувать искусственно тему ядерной угрозы. Он попросил аналитиков и политологов проявлять максимальную ответственность и не играть в игры, накаляющие риторику до предела.

21 мая в Хиросиме завершились все сессии саммита «Группы семи». Итоговое заявление участники встречи подписали днём ранее, 20 мая. Этот документ глава МИД РФ Сергей Лавров оценил как крайне негативный по отношению к России, а также к Китаю.

Лидеры стран «Большой семёрки» выразили обеспокоенность вероятной готовностью России к проведению ядерных испытаний и призвали к соблюдению моратория на подобные мероприятия. Они призвали все державы, обладающие ядерным оружием, «последовать примеру США, Франции и Великобритании» и предоставить данные о находящемся в их ядерном арсенале оружии.