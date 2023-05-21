Москва, 21 мая, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России оценили опыты «Большой семёрки» G7 по энергопереходу и внедрению «зелёных технологий». В заявлении ведомства от 21 мая говорится, что они не позволяют мировому сообществу сформировать устойчивый энергобаланс.

МИД России назвал опыты G7 по энергопереходу причиной мирового дисбаланса
Дарья Антонова ИА REGNUM
МИД России

«Такие нововведения могут позволить себе страны с высоким уровнем достатка. Их навязывание государствам, и без того на протяжении долгого времени испытывавшим энергетический голод, подрывает основу для устойчивого роста национальных хозяйств», — говорится в заявлении.

Отметили в российском ведомстве и то, что мировой энергетический и продовольственный кризис также наступил по вине стран — участниц G7. В частности, из-за их коллективных санкций. В МИД заявили, что согласованные в 2022 году «ценовые потолки» против российских морских поставок нефти и нефтепродуктов в третьи страны спровоцировали серьёзные перекосы на глобальных торговых площадках и подорвали рыночные экономические основы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что итоговое коммюнике G7 в МИД назвали насыщенным одиозными пассажами антироссийского и антикитайского характера. В ведомстве заявили о необратимой деградации объединения, превратившегося в «инкубатор» с деструктивными инициативами, расшатывающими глобальную стабильность.