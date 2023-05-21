Москва, 21 мая, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России оценили опыты «Большой семёрки» G7 по энергопереходу и внедрению «зелёных технологий». В заявлении ведомства от 21 мая говорится, что они не позволяют мировому сообществу сформировать устойчивый энергобаланс.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Такие нововведения могут позволить себе страны с высоким уровнем достатка. Их навязывание государствам, и без того на протяжении долгого времени испытывавшим энергетический голод, подрывает основу для устойчивого роста национальных хозяйств», — говорится в заявлении.

Отметили в российском ведомстве и то, что мировой энергетический и продовольственный кризис также наступил по вине стран — участниц G7. В частности, из-за их коллективных санкций. В МИД заявили, что согласованные в 2022 году «ценовые потолки» против российских морских поставок нефти и нефтепродуктов в третьи страны спровоцировали серьёзные перекосы на глобальных торговых площадках и подорвали рыночные экономические основы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что итоговое коммюнике G7 в МИД назвали насыщенным одиозными пассажами антироссийского и антикитайского характера. В ведомстве заявили о необратимой деградации объединения, превратившегося в «инкубатор» с деструктивными инициативами, расшатывающими глобальную стабильность.