Москва, 21 мая, 2023, 15:33 — ИА Регнум. «Группа семи» (G7) на сегодняшний день стала главным фактором обострения глобальных проблем, а потому не может отражать интересы других центров развития. Об этом 21 мая говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Артем Геодакян/ТАСС Здание МИД России

Отмечается, что циничный и кощунственный выбор Хиросимы в качестве места проведения саммита G7 заслуживает отдельного упоминания, так как Япония не признаёт ответственность за развязывание агрессивной войны на Дальнем Востоке, а США — ответственность за ядерную бомбардировку японских городов.

Также указывается, что ввиду этого заявления Вашингтона о «лидерстве» в сфере контроля над вооружениями и нераспространения выглядят лицемерно, так же как и стенания G7 о «мифической российской ядерной угрозе», которая на самом деле исходит от коллективного Запада.

«Вместе с тем очевидно, что «Группа семи» — главный фактор обострения глобальных проблем. Она не может отражать интересы других центров развития, в особенности государств АТР, Южной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая страны G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения боёв и «полного и безоговорочного» вывода войск с Украины. Также государства «семёрки» заявили о готовности к налаживанию с Пекином конструктивных отношений с учётом его доли в мировой экономике и международном сообществе.