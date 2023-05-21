Москва, 21 мая, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Лидеры стран G7 не стесняются заигрывать с незападными государствами, чтобы не позволить им развить связи с Россией и Китаем, сообщил 21 мая МИД России.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости МИД России

В Японии завершилась встреча лидеров так называемой «Группы семи».

«Ее основной итог — набор заявлений, насыщенных одиозными пассажами антироссийского, а также антикитайского характера», — говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что в очередной раз результатом G7 стали политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях.

Как сообщало ИА Регнум, в Хиросиме 21 мая завершились все сессии саммита «Группы семи». Итоговое заявление участники встречи подписали 20 мая. Большое место участники переговоров уделили России, выдвинув ряд обвинений и требований. Обвинения в основном касались ситуации на Украине, требования — темы продовольственной безопасности. Раскритиковали лидеры «Группы семи» и политику Китая, в том числе в контексте экономики. По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, государства глобального Юга разочаровались в Китае и России.

«Группа семи» пообещала продолжать вооружать Украину, усиливать санкции против России. Китаю она назначила роль страны, которая должна отговорить Москву от продолжения спецоперации. При этом G7 потребовала расширения зерновой сделки.

Итоговое заявление лидеров G7 глава МИД России Сергей Лавров оценил как крайне негативное по отношению к России и Китаю. Он указал на то, что Запад поставил задачу «громогласно и открыто» победить Россию на поле боя. Но они решили на этом не останавливаться, а устранить её как геополитического конкурента.