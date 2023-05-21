Москва, 21 мая, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Для того чтобы вино не приносило вреда, следует знать правила его употребления. Они помогут избежать тяжелых последствий интоксикации. Рекомендации россиянам дала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

Константин Михальчевский/РИА Новости Бокалы с вином

По её словам, главное — не смешивать вино с другими алкогольными напитками, газированной водой и соками. При нарушении этих правил сахар и углекислота увеличат всасывание алкоголя.

«Вино и иные алкогольные напитки не стоит смешивать с соками и газировками, поскольку сахар и углекислый газ увеличивают всасывание алкоголя. Приемлемо смешивать разные виды алкоголя с вином, но только для приготовления коктейлей», — цитирует Буняеву РИА Новости.

Однако, как отметила специалист, есть полезные привычки при употреблении вина. Одной из них она назвала привычку выпивать стакан воды после бокала вина — это замедлит всасывание алкоголя. Так, добавить немного воды или льда в вино можно, если оно кажется очень сладким или крепким. При этом ликёрные вина разбавлять водой не принято.

Как сообщало ИА Регнум, о том, как правильно употреблять алкоголь, ранее рассказала директор НЦН наркологии, филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России психиатр Татьяна Клименко. По её словам, не рекомендуется принимать горячительное на голодный желудок, а во время застолья необходимо смешивать коктейли с негазированной водой или безалкогольными напитками.