Кишинёв, 21 мая, 2023, 15:34 — ИА Регнум. Антиправительственные митинги, которые 21 мая организовала оппозиционная партия «Шор» в ряде городов Молдавии, в общей сложности посетили 60 тысяч человек. Об этом сообщили на сайте партии.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости Митинг оппозиционной партии «Шор» в Гагаузии

Акции прошли одновременно в Оргееве, Бельцах и столице Гагаузской автономии Комрате. Везде участники потребовали от властей Молдавии провести референдум о том, какой курс избрать республике: на запад или на восток. Они отметили, что президент Молдавии Майя Санду и ставшая при ней правящей партия «Действие и солидарность» (ПДС) не вправе сами определять будущее страны.

«Национальный референдум является балансирующим, компромиссным решением, отражающим волю народа. Отчаянные усилия властей любой ценой удержать нашу страну в геополитической конфронтации — это отражение воли безбожников, находящихся у власти», — заявил на митинге в Оргееве председатель Оргеевского района Дину Цуркану.

Участники митингов потребовали, чтобы власти республики услышали недовольство народа. Депутат парламента Молдавии от «Шор» Вадим Фотеску на акции в Комрате заявил, что в стране есть сторонники прозападного курса, есть те, кто хочет вхождения в Таможенный союз, но большинство — за нейтральный статус.

«Мы решили создать организационную группу, которая будет заниматься инициированием референдума, чтобы народ мог выразить свою точку зрения на внешний вектор», — сказал Фотеску.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая Санду и правительство Молдавии собрали митинг в Кишинёве в поддержку западного курса. Мэр Кишинёва Ион Чебан ранее сообщил, что сотрудников бюджетных организаций в столице заставляли выйти на проправительственную акцию.

В ПДС заявили, что на акцию в Кишинёве вышли 75 тысяч человек. Санду перед выступлением в очередной раз сказала, что не будет поддерживать стратегическое партнёрство с Россией.

При этом «Шор» с осени 2022 года регулярно собирает многотысячные акции в Кишинёве, обвиняя правительство в некомпетентности, так как при правлении Санду и её партии в стране за год наступил экономический кризис. Президент бездоказательно обвинила Россию в этих акциях, направленных якобы на свержение власти, а полиция не пропускает автобусы, на которых из регионов в столицу едут граждане, желающие принять участие в протестах.