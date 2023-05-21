Южно-Сахалинск, 21 мая, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Сейсмологи зарегистрировали 21 мая землетрясение магнитудой 5,0 неподалеку от Курил. Об этом сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

Сергей Красноухов/ТАСС Остров Шикотан

В соответствии с полученными данными, землетрясение случилось в 20:39 по местному времени (12:39 мск). Как сообщили в филиале РИА Новости, эпицентр располагался в 39 км от села Малокурильского на острове Шикотан.

«Очаг подземных толчков располагался на глубине 41 километр», — уточнила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении с максимальной магнитудой 5,2 у берегов Камчатки. Толчки зарегистрировали 14 мая, в акватории Камчатского залива на глубине 68 км, с эпицентром в 94 км южнее посёлка Усть-Камчатска. Местные жители о землетрясении в единую диспетчерскую службу не сообщали.

Перед этим в Камчатском крае произошли два землетрясения с эпицентром в Тихом океане. Первое произошло 3 мая магнитудой 5,2 с эпицентром в 122 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. Примерно через две минуты произошло второе землетрясение магнитудой 4,3 с эпицентром в 114 км восточнее Петропавловска-Камчатского. В населённых пунктах региона землетрясение не ощущалось.