Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос о начале контрнаступления украинских войск во время пресс-конференции на полях саммита «Группы семи» (G7), который проходит в Хиросиме.

Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС Владимир Зеленский

«Что касается вашего <…> вопроса, извините, все ваши вопросы такие, что я должен отвечать на них пока в очень общем ключе», — сказал он.

Зеленский также пригрозил, что Россия «почувствует», когда украинские военные начнут контрнаступление.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко заявила, что Киев призывает своих союзников с Запада не ждать слишком многого от контрнаступления украинских войск и не считать его решающим для исхода конфликта. Также она призвала не раздувать значимость этого наступления, так как их, по её мнению, может понадобиться несколько.

Контрнаступление украинских войск, широко анонсируемое Киевом уже долгое время, постоянно откладывается. Официальные украинские лица с начала весны многократно говорили о его скором начале, однако затем этот срок переносился.