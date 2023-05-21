Москва, 21 мая, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Дело о сожжении Корана было передано следователям в Чечню из-за многочисленных обращений жителей республики с просьбой признать их потерпевшими. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба СК России.

Валерий Шарифулин/ТАСС Мусульманин во время намаза в мечети «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова

Напоминается, что дело против подозреваемого в сожжении Корана в Волгограде передали для расследования в Следственное управление по Чеченской Республике по решению председателя СК России Александра Бастрыкина.

«Поводом для принятия решения об изменении территориальной подследственности послужил ряд оснований, в частности многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими», — говорится в сообщении.

Уточняется, что также Бастрыкин поручил следователям учесть в ходе расследования сообщения о том, что к организации этого преступления причастны представители спецслужб иностранных государств.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая в Волгограде у мечети неизвестные сожгли Коран, видеозапись этого опубликовал ряд Telegram-каналов. При проверке этого инцидента полиция задержала подозреваемого.

Позднее задержанный за сожжение Корана житель Волгограда заявил, что действовал по указанию украинских спецслужб, которые пообещали ему вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Он уточнил, что после проведения акции передал видеозапись сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ).

21 мая пресс-служба Следственного комитета сообщила, что уголовное дело, возбуждённое в Волгоградской области против Никиты Журавеля в связи с осквернением Корана, будут расследовать в Чечне.