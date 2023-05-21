Пологи, Запорожская область, 21 мая, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС спасли всех людей из-под завалов разрушенного в результате обстрела со стороны украинских сил дома в Пологах, сообщили 21 мая оперативные службы.

Николай Тришин/ТАСС Сотрудник МЧС

«Жертв нет», — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстрел города Пологи. В оперативных службах заявили, что зафиксировано попадание в частный жилой дом. По информации, под завалами находятся люди. Спасатели МЧС выехали на место разрушения.

Как сообщало ИА Регнум, украинские силы нанесли массированный артиллерийский удар по городу Пологи в Запорожской области 20 мая. Под обстрел попали завод «Минерал» и электроподстанции. Частично были обесточены город Пологи и Пологовский район.

16 мая ВСУ из тяжёлого вооружения обстреляли Пологи в Запорожской области. Город расположен недалеко от линии боевого соприкосновения.

При обстреле Пологовского района Запорожской области со стороны ВСУ 17 мая два человека получили ранения. В тяжёлом состоянии их доставили в больницу. Удары пришлись на населённые пункты Басань и Аванте.