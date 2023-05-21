Ставрополь, 21 мая, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Врачи в Минеральных Водах Ставропольского края сразу же после приземления самолёта, на котором летел заместитель министра науки и образования Пётр Кучеренко, начали оказывать ему медицинскую помощь. Об этом 21 мая сообщили в министерстве здравоохранения Ставрополья.

Павел Бедняков/РИА Новости Петр Кучеренко

Их заранее оповестили о внештатной ситуации ― к моменту прибытия лайнера они уже дежурили возле взлётно-посадочной полосы.

В ведомстве добавили, что командир воздушного судна после сообщения о том, что на борту самолёта одному из пассажиров стало плохо, принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

«По запросу экипажа в аэропорт незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и начали проводить реанимационные мероприятия», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Медики сделали всё возможное, чтобы спасти Кучеренко, но он скончался.

Как сообщало ИА Регнум, о скоропостижной кончине заместителя главы Минобрнауки России Петра Кучеренко 21 мая сообщили в ведомстве.

Замминистра плохо почувствовал себя в самолёте, на котором российская делегация 20 мая возвращалась из командировки на Кубу. Как заявил источник в окружении вдовы Кучеренко певицы Дианы Гурцкой, предварительная причина смерти сотрудника министерства связана с сердцем, но пока точная экспертиза не проведена. Она назначена на 24 мая.