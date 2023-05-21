Париж, 21 мая, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Во Франции призвали остановить идущий не по сценарию Запада конфликт на Украине. Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо 21 мая заявил об этом после недавних успехов российской армии в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зеленский потерял Артёмовск вопреки тому, о чём все «эксперты» трубили месяцами. Пора прекратить посылать оружие, а скоро уже и самолёты. Что за безумие!» — написал политик в Twitter.

Филиппо призвал стороны, имеющие отношение к конфликту, начать переговоры о мирном плане. Он уже не раз говорил о необходимости урегулировать затянувшуюся ситуацию мирным путём.

ИА Регнум ранее приводило громкие заявления политика. Так, Филиппо заявлял, что США препятствуют мирным переговорам по Украине. По его мнению, Штаты намерены перевести украинский конфликт в мировую войну. Политик отметил, что в окружении президента США Джо Байдена считают, что Украина полностью провалит контрнаступление, и опасаются, что это подтолкнёт европейские страны к требованию мирных переговоров.

А говоря о европейском турне украинского лидера Владимира Зеленского, Филиппо сравнил Францию с такси после его перелёта на самолёте Макрона. Он заявил, что французские налогоплательщики будут очень этим недовольны.