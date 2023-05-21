Пологи, Запорожская область, 21 мая, 2023, 14:35 — ИА Регнум. ВСУ 21 мая в ходе обстрела города Пологи в Запорожской области попали в частный жилой дом, что привело к его разрушению, под обломками оказались люди. Об этом журналистам сообщил Telegram-канал «Запорожский вестник», ссылаясь на данные оперативных служб.

Константин Михальчевский/РИА Новости Сотрудник МЧС

«По информации с места, под завалами находятся люди. Спасатели МЧС работают на месте разрушения», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ снова повредили электростанцию, около полутора часов после обстрела в Пологах и Пологовском районе частично не было электроснабжения.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по Пологам. Это частично нарушило электроснабжение города и Пологовского района. 17 мая при обстреле данного города получили ранения два мирных жителя.

Власти Запорожской области напоминают, что жители Пологов и других прифронтовых населённых пунктов могут переместиться в более безопасные районы.