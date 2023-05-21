Прага, 21 мая, 2023, 14:43 — ИА Регнум. Вводя антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, Запад переоценил свои возможности и проиграл: российская экономика не разрушилась, а переориентировалась на юг и восток, сообщило 21 мая чешское издание Tiscali.

Сергей Корсун ИА REGNUM Пакет санкций

Ссылаясь на статью в журнале The Spectator, авторы материала напомнили, что Запад продолжает поставлять оружие, боеприпасы, беспилотники, танки и другую военную технику Украине.

Параллельно Запад ведёт экономическую войну с РФ, бойкотируя импорт и экспорт, замораживая активы, стремясь нанести вред российскому рынку и «образумить Кремль». Упоминается и потолок цен на российские энергоносители.

Должного эффекта это не возымело: Россия перенаправила торговлю в соседние страны, усилила торговлю, например с Казахстаном, Киргизией, Арменией и Грузией.

При этом большое количество подсанкционных товаров поступает в Россию через постсоветские государства, отмечает издание. Поставка энергоносителей переориентирована теперь на Китай и Индию.

В итоге оказалось, что российская экономика не разрушена, а переориентирована на юг и восток, а не на западный мир. Запад начал санкционную войну с Россией с преувеличенным чувством собственного влияния во всем мире, отмечается в материале.

Не оправдались и прогнозы МВФ относительно уровня спада российского ВВП, который снизился в 2022 году на 2,1%, вопреки предполагаемым 8,5%.

Авторы материала указывают на то, что, если бы к антироссийским санкциям присоединились все западные страны, ситуация сложилась бы иначе.

В Хиросиме (Япония) 19–21 мая прошёл саммит стран «Группы семи», по итогам которого глава японского правительства Фумио Кисида пообещал усилить давление на Россию и те страны, которые её поддерживают. Прежде всего подразумевается санкционное давление и углубление и расширение контроля над соблюдением рестрикций.

12 мая президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Петербургского международного юридического форума заявил, что санкции Запада вводятся в нарушении принципов равенства стран и невмешательства в их внутренние дела. В итоге происходит разрыв договоров в сфере стратегической стабильности, санкции разрушают международно-правовую систему.