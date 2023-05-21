Москва, 21 мая, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Предварительная причина смерти заместителя главы Министерства науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко связана с сердцем. Об этом телеканалу «Звезда» заявил источник в окружении вдовы сотрудника ведомства певицы Дианы Гурцкой.

Станислав Красильников/ТАСС Пётр Кучеренко

«Сердце, но пока точной экспертизы нет», ― сказал собеседник.

Уточняется, что экспертиза назначена на 24 мая.

Как сообщало ИА Регнум, о скоропостижной кончине заместителя главы Минобрнауки России Петра Кучеренко 21 мая сообщили в министерстве.

Сотрудник ведомства плохо почувствовал себя в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из командировки на Кубу. Борт с Кучеренко приземлился в Минеральных Водах, там медики начали оказывать ему помощь, однако спасти замминистра не удалось.

Супруга замглавы Минобрнауки певица Диана Гурцкая тяжело переживает внезапную кончину мужа. Как заявил её брат Роберт, родные и близкие сейчас не в состоянии комментировать уход из жизни Кучеренко. Семья попросила журналистов не тревожить её с расспросами и дать возможность достойно попрощаться с супругом.