Рим, 21 мая, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Теннисист из Греции, пятая ракетка мира Стефанос Циципас во время матча с российским спортсменом Даниилом Медведевым в ½ финала турнира серии «Мастерс» в Риме просил мать покинуть стадион, сообщил комментатор Ник Лестер в эфире Prime Video.

ETTORE FERRARI/EPA/ТАСС Стефанос Циципас

Циципас сказал матери, чтобы она не общалась с ним на русском, чтобы российский теннисист ничего не мог понять, а потом и вовсе попросил отца вывести мать со стадиона.

Отметим, что по материнской линии Циципас имеет русские корни. Его мать — советская и греческая теннисистка Юлия Сальникова, а дед — советский футболист и тренер Сергей Сальников.

Матч завершился победой российского спортсмена со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 47 минут. В решающем матче турнира, который пройдёт в Монте-Карло 21 мая, соперником Медведева станет Хольгер Руне из Дании.