Москва, 21 мая, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Заместитель министра науки и высшего образования Пётр Кучеренко скончался 20 мая, возвращаясь из командировки на Кубу вместе с российской делегацией. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Нина Зотина/РИА Новости Петр Кучеренко

«Петру Кучеренко стало плохо в самолёте. <…> Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По предварительным данным, причина смерти Кучеренко связана с сердцем, но точная экспертиза состоится 24 мая.

Супруга замглавы Минобрнауки певица Диана Гурцкая тяжело переживает внезапную кончину мужа. Как заявил интервью 5-tv.ru брат Гурцкой Роберт, родные и близкие сейчас не в состоянии комментировать уход из жизни Кучеренко. Семья попросила журналистов не тревожить её с расспросами и дать возможность достойно попрощаться с родственником.

Гурцкая и Кучеренко прожили в браке 15 лет. У них есть общий сын. Известно, что подросток пошёл по стопам матери и учится в Гнесинском музыкальном училище.

Петр Кучеренко родился 3 мая 1977 года в городе Дудинке Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. На последних курсах Российского университета дружбы народов, где он учился по специальности «юриспруденция», работал помощником депутатов Госдумы и членов Совета федерации.

После окончания вуза в 2001 году и по 2006 год возглавлял ряд общественных структур, занимался реализацией проектов общественно-государственного партнёрства в социальной и образовательной сферах. Затем в течение четырёх лет был адвокатом Московской областной коллегии адвокатов. В тот же период работал старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры конституционного и муниципального права РУДН.

С 2012 по 2020 год руководил аппаратом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества, а также гражданскому строительству.

30 марта 2020 года Кучеренко назначили заместителем министра науки и высшего образования РФ, а 17 июня 2021 года ― статс-секретарём ― заместителем главы Минобрнауки.

Пётр Кучеренко был действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса. Он награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», почётной грамотой Совета Федерации РФ. Написал свыше 50 научно-методических и научных работ в области права.