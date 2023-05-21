Берлин, 21 мая, 2023, 13:48 — ИА Регнум. Полиция Берлина начала расследование симптомов отравления, о которых заявили две российские участницы конференции, состоявшейся в Германии конце апреля. Об этом 21 мая сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на местную полицию.

IMAGO/aal. photo/ТАСС Полиция Берлина

По данным издания, после конференции в Берлине две её участницы, которых в материале называют «оппозиционными журналистками», заявили о проблемах со здоровьем.

«На основании имеющихся данных был начат процесс», — заявил изданию представитель правоохранителей. При этом Земельное управление уголовной полиции Берлина не стало предоставлять более детальные сведения, сославшись на то, что расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая во Всеволожском районе Ленинградской области уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи по факту гибели ребёнка-сироты в центре для детей и сирот. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. По предварительным данным, смерть ребёнка могла наступить из-за отравления неизвестным веществом.