Владивосток, 21 мая, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Человека с удостоверением на имя Арнольда Сталоновича Шварценеггера и с фотографией американского актера пустили в дежурную часть главного управления МВД Владивостока, сообщается в Дзен-канале «Коротко о главном».

Svetlana Vozmilova/Global Look Press Полиция

Мужчина с поддельным удостоверением старшего оперуполномоченного по особо важным делам краевого УМВД с фамилией Шварценеггер без труда прошёл первый пост, дежурные тоже не заметили в документе ничего необычного.

В результате дежурному на стол положили «бомбу». К счастью, это оказался муляж.

Теперь полицейских, пропустивших «Шварценеггера», ждут серьёзные проверки.

Как сообщало ИА Регнум, в Нидерландах в руки полиции попал ненастоящий экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Водителя с поддельными документами на имя экс-главы правительства Соединённого Королевства сотрудники правоохранительных органов арестовали в городе Гронингене. Полицейские в ночь на 30 апреля остановили машину для проверки документов и поняли, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. При обыске в автомобиле обнаружили поддельные украинские водительские права, выданные на имя бывшего премьера Британии Бориса Джонсона. В документе была фотография политика, а также указаны его настоящие место и дата рождения. Срок действия прав истекал в 3000 году.