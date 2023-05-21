Дубна, Московская область, 21 мая, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Правоохранители задержали проживающих в подмосковной Дубне родителей по подозрению в съёмках порно со своими дочерями пяти и семи лет. Об этом 21 мая сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Фемида

По информации журналистов, отец семейства, ранее лишённый родительских прав, предложил таким образом заработать. Родители снимали видео, пользуясь тем, что малолетние дети не понимают смысла происходящего.

Происходящее раскрыли, как пишут в Telegram-канале, благодаря подруге одной из девочек, которая пришла в гости. Она поняла, что происходит, сообщила матери, а та — в полицию.

Правоохранители изъяли компьютер, отца семейства поместили в изолятор временного содержания, а мать направили на экспертизу, чтобы проверить вменяемость.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года жителя Омска заподозрили в совращении своих малолетних детей: девочки и двух мальчиков. Об этом сообщила сестра детей, которой к тому времени было 19 лет.