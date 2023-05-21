Хиросима, Япония, 21 мая, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что не может гарантировать, что республиканская оппозиция не спровоцирует своими действиями суверенный дефолт. Такое признание американский президент сделал на пресс-конференции в Хиросиме по итогам саммита G7.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я не могу гарантировать, что они не спровоцируют дефолт, сотворив что-нибудь возмутительное», — сказал Байден.

Он также сообщил, что изучает возможность применения президентских полномочий для избежания дефолта, в том числе в рамках 14 поправки к американской конституции.

«Я изучаю четырнадцатую поправку на предмет того, есть у нас полномочия или нет», — сообщил он журналистам.

По мнению самого президента США, такие полномочия у него есть, однако сохраняется вопрос, как применить их без риска оспаривания.

Четвертый раздел 14-й поправки к конституции США утверждает, что состоятельность государственного долга не должна оказываться под сомнением. Этот раздел может позволить президенту решить вопрос госдолга без согласования с конгрессом.

Напомним, 10 мая ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил ИА Регнум, что власти США не смогут бесконечно повышать потолок государственного долга, поэтому в перспективе дефолт становится неизбежным.

По мнению Колганова, дефолт по государственным обязательствам США может означать достаточно сильное падение доверия к их ценным бумагам, причём не только к государственным, но и к частным. Это, в свою очередь, создаст очень серьёзные финансовые трудности вплоть до возможности нанесения значительного ущерба банковской системе.

При этом он подчеркнул, что вопрос повышения государственного долга — это исключительно предмет политического торга между демократами и республиканцами. Потому что на самом деле у США нет другого выхода, кроме как повышать потолок госдолга. В противном случае они не смогут финансировать свои внутренние расходы.

Ранее глава Белого дома признался, что спрогнозированный дефолт в случае провала переговоров по увеличению потолка госдолга окажется разрушительным для экономики Соединенных Штатов. При этом Байден заметил, что не исключает дефолта, хотя и не отвергает возможности кратковременного повышения потолка госдолга.

Поводом для таких мрачных рассуждений стали итоги встречи, которая состоялась 9 мая 2023 года, на которой президент США Джо Байден и лидеры Конгресса не смогли договориться о повышении потолка госдолга. Следующая встреча состоится 12 мая. При этом Байдена уже предупредили о том, что на решение вопроса о потолке госдолга США осталось лишь 14 дней.