Москва, 21 мая, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Актёр, каскадёр, а также постановщик трюков советского и российского кино Олег Василюк умер в возрасте 78 лет. Об этом 21 мая сообщила «Российская газета».

Кадр из т/с «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк

Причины смерти не уточняются.

Василюк сыграл роли в таких фильмах, как «Похищение скакуна» (1978), «Хлеб, золото, наган» (1980), «Остров сокровищ» (1982), «Макар-следопыт» (1984), а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей» (1998) и «Агент национальной безопасности» (1998–1999) и других.

Также каскадёр принимал участие в работе над двумя киноверсиями романа братьев Стругацких «Трудно быть богом» — советско-германо-франко-швейцарской (1989) и режиссёра Алексея Германа (2013). В последней Василюк также был постановщиком трюковых сцен.