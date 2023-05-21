ДНР, 21 мая, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Замначальника донецкого главка Росгвардии, командир батальона «Восток» Александр Ходаковский назвал главное значение битвы за Артёмовск. Как он заявил в воскресенье, 21 мая, сражение позволило перегруппироваться российским войскам.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Ходаковский

«Все эти долгие дни, пока наши ломали хребет противнику в Бахмуте (украинское название Артёмовска. — Прим. ред.), они давали нам драгоценное время», — подчеркнул военный у себя в Telegram-канале.

Ходаковский отметил, что перегруппировка использовалась российскими войсками для аккумуляции военного потенциала. Штурмовики в Артёмовске стали источником времени, позволившего переломить ход всей СВО, заметил он. Комбат убеждён, что Артёмовск — точно не последний важный для Киева рубеж.

ИА Регнум ранее приводило заявление комбата о завершении ВСУ подготовки к наступлению. По его данным, ВСУ подготовились на запорожском направлении, о чём свидетельствуют действия по слаживанию боевых сил и стягиванию подразделений параллельно с усилением противовоздушной обороны. Как отметил военачальник, история с Артёмовском подошла к концу, поэтому ВСУ могут начать контрнаступление.