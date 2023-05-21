Москва, 21 мая, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Потери ВСУ на трёх направлениях — южнодонецком, запорожском и херсонском — за сутки составили 65 военнослужащих, заявил 21 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов самоходных пушек «Гиацинт» в зоне проведения СВО

На южнодонецком и запорожском направлениях российские военные группировки «Восток» нанесли удар по дислокациям ВСУ в районе города Угледара (ДНР) и сёл Новоданиловка, Червоное, Новодаровка и Нестерянка (Запорожская область).

«Потери противника на данных направлениях составили до 50 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица «Мста-Б», — сказал Конашенков.

На херсонском направлении за сутки российские военные уничтожили до 15 украинских военнослужащих, а также самоходную артиллерийскую установку «Акация» и шесть автомобилей ВСУ.

По данным Минобороны, на донецком направлении ВСУ потеряли за сутки более 120 человек. Только под Артёмовском убиты до 100 украинских военных и наёмников.