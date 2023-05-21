Москва, 21 мая, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России за последние сутки на купянском и краснолиманском направлениях ликвидировали порядка 145 военнослужащих ВСУ, а также военную технику противника. Об этом 21 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На купянском направлении авиация и артиллерия подразделений «Западной» группировки российских войск нанесли удары по вражеским позициям, расположенным возле Молчанова, Загоруйковки и Табаевки в Харьковской области.

«Потери противника составили до 85 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», — сообщил Конашенков.

На краснолиманском направлении удары по позициям ВСУ, расположенным в районе Невского, Червонопоповки в ЛНР и возле Ямполовки и Серебрянки в ДНР, наносили авиация и артиллерия группировки войск «Центр». За сутки они уничтожили более 60 украинских военнослужащих, три бронемашины, два автомобиля, артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

Днём ранее, по данным Минобороны, на этих направлениях в ходе ударов авиации и артиллерии противник потерял порядка 115 военных, гаубицу Д-20 и САУ «Гвоздика».