ВСУ под Артёмовском за сутки потеряли до ста бойцов и наёмников
Минобороны России: потери ВСУ под Артёмовском за сутки составили до ста бойцов и наёмников
ДНР, 21 мая, 2023, 13:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки на артёмовском направлении потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили до 100 украинских военных и наёмников. Об этом на брифинге 21 мая сообщил официальный представители Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На артёмовском направлении за сутки уничтожено до 100 украинских военных и наёмников», — уточнил он.
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