Волгоград, 21 мая, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Уголовное дело, возбуждённое в Волгоградской области против Никиты Журавеля в связи с осквернением Корана, будут расследовать в Чечне, сообщила 21 мая пресс-служба Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Чечня

СК 20 мая после задержания жителя Волгоградской области, который 19 мая сжёг Коран, возбудил уголовное дело об оскорблении религиозных чувств верующих.

Это произошло в Волгограде в районе Соборной мечети. Журавель, сжигая священную для мусульман книгу, фиксировал свои действия на видео, распространённое затем в интернете на портале, подконтрольном ЦИПсО ВСУ.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 148 УК РФ о публичных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершённых в целях оскорбления религиозных чувств верующих.

Как рассказал на допросе Журавель, он передал видео, на котором запечатлена его акция, сотруднику СБУ. По его словам, он также помогал СБУ тем, что записывал видео на российских военных объектах.